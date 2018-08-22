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Samsung’un katlanabilir telefonu ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2018 08:16 | Son Güncelleme

Güney Koreli üreticinin uzun süredir beklenen katlanabilir akıllı telefonu, kendini göstermeye başladı. İşte yepyeni konsept fotoğraflarla Samsung’un katlanabilir telefonu!

Samsung’un katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Teknoloji severlerin büyük heyecanla bekledikleri katlanabilir telefonlar, artık hiç olmadığı kadar yakın. Bu işin öncülerinden olan Samsung da ocak ayındaki CES 2018 fuarında yeni cihazı duyuracak. Yıllar süren çalışmalarda merakımızı yüksek tutan konsept fotoğrafları da bu kez hiç olmadığı kadar gerçekçi.

NieuweMobiel isimli bir web sitesi, söylentileri baz alarak bir dizi konsept fotoğraflar oluşturdu. Bildiğiniz gibi bir süredir cihazın ne yöne katlanacağı, ne gibi işlevlere sahip olacağı konuşuluyordu.

Hatırlarsanız telefonun Galaxy X yerine Galaxy F olarak isimlendirileceği söylenmişti. Bu noktada “F”, katlanabilir, yani “Foldable”ı temsil ediyor.

7 inçlik büyük ekran ve 21:9 gibi oranları birlikte barındıracak olan telefon, böylelikle kullanımda büyük ekranın keyfini yansıtırken, taşırken de işinizi kolaylaştıracak. Ayrıca Quad HD+ çözünürlük de beklentiler arasında.

Bu işin peşinde olan tek isim Samsung değil. Huawei başta olmak üzere pek çok şirket daha önümüzdeki yıl içerisinde katlanabilir telefonunu duyuracak. Ancak Güney Koreli şirket gerek tecrübesi gerek ilk oluşuyla en dikkat çeken marka olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy X

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