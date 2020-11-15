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Şamualar, Erzincan’da sürü halinde görüntülendi

15.11.2020 08:05 | Son Güncelleme:
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Şamualar, Erzincan’da sürü halinde görüntülendi

Erzincan’da 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı’nda, şamua cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı’nda sürü halinde görüntülendi. Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı’nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.

Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, “Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar” ifadelerine yer verdi.

Erzincan’da, sürü halindeki şamualar görüntülendi

(İHA)

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