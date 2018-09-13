San Francisco'da Kızılderilileri aşağılayan heykel kaldırılacak

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde meclis binası önündeki bir heykelin Amerikan yerlilerini aşağıladığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi.

San Francisco Belediyesi Temyiz Kurulu, bir Kızılderili'nin kovboy ile Katolik misyonerin ayakları altında tasvir edildiği "Early Days" (İlk Günler) heykelinin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

San Francisco Sanat Komisyonu Sözcüsü Kate Patterson, yaptığı açıklamada, heykelin en kısa zamanda yerinden kaldırılacağını duyurdu. Patterson, güvenlik gereği kesin tarih veremeyeceğini ifade etti.

Yerli Amerikalılar, uzun süredir heykelin kaldırılması için kampanya yürütüyordu.

Temyiz Kurulu nisan ayında sanat komisyonunun heykeli kaldırma kararını "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle bozmuştu. Kurul, şikayetler üzerine haziran ayında kararı gözden geçirme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Geçen yıl ağustos ayında, ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville iç savaşta köleliği savunan konfederasyon komutanlarından birine ait heykelin kaldırılmasına dair tartışmalar farklı görüşteki gruplar arasında çatışmaya dönüşmüştü.

