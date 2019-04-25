Sanat şehre indi: Step Istanbul bugün kapılarını açıyor

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - SANATI ulaşılabilir kılmak için yola çıkan Step Istanbul, bugün kapılarını açıyor. Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle düzenlenen ve 28 Nisan Pazar gününe kadar açık olan etkinlikte 25 galeri ve 250’den fazla sanatçının eseri yer alıyor. Çağdaş İstanbul’un, tasarım ve sanatı birleştiren proje ve etkinliklere ev sahipliği yapan Tomtom Designhood ile birlikte gerçekleştireceği Step Istanbul, ziyaretçilerine erişilebilir sanatı sunmayı hedefliyor. 25

