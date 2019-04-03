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Sanatseverler Mamut’a ilgi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, yedinci sergisini özel bir açılışla sanatseverlerle buluşturdu.Güncel sanatta yılın umut vaat eden sanatçıları için sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla açılışını gerçekleştirdi.

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, yedinci sergisini özel bir açılışla sanatseverlerle buluşturdu.

Güncel sanatta yılın umut vaat eden sanatçıları için sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda koleksiyoner, galeri yöneticileri ve küratörler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project’in açılışına; Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ve eşi Esra Tümen Dinçkök, Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ve eşi Cenk Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Gürsoy katıldı.

Gecede sanata düşkünlüğü ile tanınan Şirin Yalçın, Sanem - Ralf Tezman, Didem - İzzet Antebi, Dalia Garih, Leyla Alaton, Yasemin Kamhi ve Dilek Hanif gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı.
Mamut Art Project Direktörü Seren Kohen, Mamut Art Satış Direktörü Ekin Kohen ile Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta ziyaretçiler; fotoğraf, kolaj, enstalasyon, heykel, video, resim, illüstrasyon, dijital ve tekstil sanatı dahil olmak üzere birçok farklı alanda eseri inceleme fırsatı buldu.

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