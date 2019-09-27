TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sanayi üretimi yaparken tarım topraklarının da korunmasına özen gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Sanayicilerimizin de benimle aynı duyarlılığa sahip olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda Trakya'yı bütün olarak ele almak ve bölgemizi temiz tutmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Şentop, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen "3. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı"nı ziyaret etti.

Fuara katılan firmaların stantlarını gezen Şentop, burada yaptığı konuşmada, fuarın amacının büyük sanayi kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin buluşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Şentop, bu yıl fuara 100'den fazla firmanın katıldığını, bu sayının gelecek yıllarda çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Ülkemizde ihracatçı 1000 firmadan 30'u Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunuyor. Bu firmalarımız geçen yıl 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiler. Çerkezköy nüfusu 175 bin civarında. Yani Türkiye nüfusunun binde 2'si Çerkezköy'de yaşıyor. Fakat Türkiye ihracatının da yüzde 2'si Çerkezköy'den gerçekleştiriliyor. Hepimizi mutlu eden gurur verici bir tablo." diye konuştu.