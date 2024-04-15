HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sancaktepe'de eski koca dehşet saçtı! Önce boşandığı eşini vurdu sonra intihar etti

Sancaktepe'de eski koca dehşet saçtı! Önce boşandığı eşini vurdu sonra intihar etti

15.04.2024 00:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de boşandığı eşi dehşet saçtı. Ayrıldığı eski eşi ile düğünde karşılaşan Mehmet Bahşi, eski eşi Çiğdem A.'ya önce ateş etti sonra kendini öldürdü. Olayda Çiğdem A. ağır yaralanırken Bahşi, hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de eski koca dehşet saçtı! Önce boşandığı eşini vurdu sonra intihar etti

İstanbul-Sancaktepe'de eski eş cinayeti yaşandı. Olay akşam saat 20.00'da Merve Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının düğününe giden Mehmet Bahşi, boşandığı eşi Çiğdem A. ile karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Mehmet Bahşi yanında bulunan silah ile Çiğdem A.'nın başına ateş etti. Çiğdem A. yere düşerken, Mehmet Bahşi aynı silahla intihar etti.

MEHMET BAHŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇİĞDEM A.'NIN HAYATI TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yalanan Mehmet Bahşi ve Çiğdem A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mehmet Bahşi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ISTANBUL-SANCAKTEPEDE-ESKI-KOCA-DEHSETI_40063 (1)

Çiğdem A. ise Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldıİranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı
Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem!Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem!
Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı!Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı!
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Tomarza ilçe
En Çok Okunan Haberler
Hikaye erken son buldu! Arda Güler'den Real Madrid'e veda

Hikaye erken son buldu! Arda Güler'den Real Madrid'e veda

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Yabancı VAR hakemi Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Yabancı VAR hakemi Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

Cin çarpması iddiasıyla toplum sağlığı merkezi başvurdular, ekipler sevk edildi

Cin çarpması iddiasıyla toplum sağlığı merkezi başvurdular, ekipler sevk edildi

Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi! Kritik toplantı sona erdi, kafa karıştıran açıklamalar geldi

Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi! Kritik toplantı sona erdi, kafa karıştıran açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.