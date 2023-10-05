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Sancaktepe'de kahreden olay! Topun fotoğrafı ortaya çıktı... 3 kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu

05.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de bir inşaatın temelindeki suda cesedi bulunan 3 kardeşin naaşları, toprağa verildi. Kahreden olayda, 3 kardeşin inşaat alanında bulunan topa ulaşmak isterken boğulduğu öne sürülüyor. 3 kardeşin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sudaki topun fotoğrafı ortaya çıktı.

Sancaktepe'de kahreden olay! Topun fotoğrafı ortaya çıktı... 3 kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğinde bulundu.

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Sağın kardeşlerin cenazeleri, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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Arama çalışmaları sürerken, sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

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Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi, ekiplerce buradan çıkarılmıştı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

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TOPUN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşin cesetleri, İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi'nin ortaklaşa inşa etmek üzere temmuz ayında temelini attığı cemevi şantiyesindeki su birikintisinde bulundu. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü. Bu arada su içindeki topun fotoğrafı ortaya çıktı. Topun çocuklara mı yoksa başkasına mı ait olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe kardeş

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