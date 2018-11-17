HABER

Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, su kanalına uçtu.

Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu

Kaza, Osmangazi Mahallesi Mülk Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ferdi Karakaya'nın kullandığı 34 YM 1714 plakalı otomobil, Yakuphan Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir korkulukları kırıp sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalından kendi imkânlarıyla çıkmayı başaran otomobildeki 4 kişi, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kanaldaki otomobil ise vinç yardımıyla sulama kanalından çıkartıldı.

sancaktepede-otomobil-su-kanalina-uctu_3475_dhaphoto2

Kaynak: DHA

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Nagehan Alçı'dan savcı ve hakimlere: Yalvarıyorum...Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Nagehan Alçı'dan savcı ve hakimlere: Yalvarıyorum...
Sosyal medyada gören yardıma koştu Sosyal medyada gören yardıma koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe otomobil

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı'

'CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Nagehan Alçı'dan savcı ve hakimlere: Yalvarıyorum...

Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Nagehan Alçı'dan savcı ve hakimlere: Yalvarıyorum...

Sosyal medyada gören yardıma koştu

Sosyal medyada gören yardıma koştu

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.