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SANCAKTEPE TERÖR SALDIRISI DAVASINDA KARAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

  -İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 154'ER YIL HAPİS...

-İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 154'ER YIL HAPİS...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan toplam 154'er yıl hapis cezası ve 40'ar bin lira adli para cezasına çarptırdı. Üç sanığın beraatine, bir sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Şaban Uslu getirildi. Tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu ise Rize'de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Abdülbaki Uslu da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar geçen celse verilen mütalaaya karşı son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi.

İKİ SANIĞA CEZA
Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'ya ayrıca 9 kişiye karşı "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 144 yıl hapis cezası veren heyet, "Tehlikeli madde bulundurmak" suçundan ise 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verdi. Heyet, bu sanıklara ayrıca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

ÜÇ SANIĞA BERAAT
Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Şaban Uslu, Umut Uslu ve Abdülbaki Uslu hakkında üzerlerine atılı tüm suçlardan delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Tutuklu sanık Şaban Uslu'nun tahliyesine de hükmetti. Hakkında yakalama emri bulunan sanık Osman Gülen hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi yaralanmıştı. İddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs", "Askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "Bombalama suretiyle mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirmesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, şüpheli Abdülbaki Uslu'nun ise "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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