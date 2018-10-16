Sancaktepe'de bir banka şubesinden silahlı soygun (1)

Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirip bir miktar para gasp ettikten sonra kaçarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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