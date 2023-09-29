KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Sancılı süreç onları bekliyor! Ekim ayının en şanssız burçları belli oldu

    Sancılı süreç onları bekliyor! Ekim ayının en şanssız burçları belli oldu

    29.09.2023 09:29 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrolojiye göre günlük, haftalık ve aylık burç yorumları yakından takip ediliyor. Hayatımıza büyük oranda etkileri olan burcumuz bazen yol gösterici olabiliyor. Ekim ayını aşk, para ve farklı konularda daha şanssız geçirecek burçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörebilirsiniz. İşte ekim ayını zor geçirecek burçlar ve dikkat etmesi gerekenler...

    astroloji

    BOĞA BURCU

    Boğa borçları ekim ayının en şanssız burçlarından. Bu burçtaki kişilerin ekim ayında iş hayatlarında şanssızlık yaşaması olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca finans açısından pek parlak bir döneme adım atmadıklarından, bu ay boğa burçları finansal açıdan yüksek bir kazanç, büyük bir atılım beklememelerinde fayda var.

    BOĞA BURCU

    Ekim ayında boğa burcunun dikkat etmesi gereken iki önemli konu:

    İş yerinde, uzman oldukları alanlarda terfi veya zam bekleyen Boğa burçları, 2023 ekim ayında hayal kırıklığı yaşayabilirler.

    Beklenmedik harcamalar yapmaları nedeniyle maddi konularda yani finansal açıdan sıkıntı yaşayabilirler.

    AKREP BURCU

    Akrep burçları ekim ayının en şanssız burçlarından. Akrep burcu kişilerinin ekim ayında ilgi ve dikkat eksikliğiyle test edilme olasılıkları yüksek görünüyor. Dikkat eksikliği iş hayatlarına da yansıyacağından, iş yerinde çalışmaları sırasında verimli olmaya, odaklanma artırıcı egzersizler yapmaya dikkat etmelerinde fayda var. Bu ay ego konusu da ayrıca sıkıntıya sebebiyet verebilir. Aşk hayatlarında ego çatışması sonucu partnerleriyle aralarında kavga çıkabilir.

    akrep-burcu-nedir-akrep-burcu-tarihi-nedir-akrep-burcu-ozellikleri-nelerdir-55742_blog_g1801_702x336_d1kGYEGz

    Ekim ayında akrep burcunun dikkat etmesi gereken iki önemli konu:

    İş yerinde, yaptıkları çalışmalarda dikkatleri üzerine çekmekte zorlanabilirler.

    Partnerleriyle tartışmalar yaşayabilirler ve bu gerginlikler ayrılığa kadar götürülmemesine dikkat etmemeliler.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kilo vermek isteyenler dikkat: 16 saat tok tutan salata tarifi!Kilo vermek isteyenler dikkat: 16 saat tok tutan salata tarifi!
    28 Eylül 2023 Perşembe: Günlük burç yorumları...28 Eylül 2023 Perşembe: Günlük burç yorumları...
    Hiçbir şey onlara engel değil! Doğuştan en başarılı 5 burçHiçbir şey onlara engel değil! Doğuştan en başarılı 5 burç
    Anahtar Kelimeler:
    Akrep burcu Boğa burcu Astroloji

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

    Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

    Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.