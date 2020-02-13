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Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 08:07 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da 3 kişi, barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirası gasbetti. Jandarma 3 şüpheliden 1’ini yakalayarak gözaltına aldı.

Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da 3 kişi, barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirası gasbetti. Jandarma 3 şüpheliden 1’ini yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, merkez Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Günay B.(28)., beraberindeki Mert İ. ve Bedirhan B. ile birlikte babasının arkadaşı Kemal Ç.'nin barakasına gitti. Günay B. ve arkadaşları, bir süre sohbet edip alkol aldıkları işçi emeklisi Kemal Ç.'yi iple sandalyeye bağladı. Grup, Kemal Ç.'yi dövüp, 5 kredi kartı ile bin lirasını aldı. Şüphelilerin gitmesinin ardından kendi imkanıyla iplerden kurtulan Kemal Ç., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın uyarısı üzerine müşteri hizmetlerini arayan Kemal Ç., kredi kartlarını işleme kapattırdı.
Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerden Günay B.'yi, saklandığı sanayi sitesindeki bir lastikçi dükkanında yakalayıp, gözaltına aldı.
Diğer iki şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Sandalye gasp

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