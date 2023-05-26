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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ne zaman yatacak? İkinci tur seçimlerinde sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak? İşte son durum

26.05.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçimlerde sandık görevlisi ve müşahit olmak için başvuru yapan vatandaşlar sandık görevlisi ücretleri ekranını sorguluyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında sandık görevlisi olmak isteyenler YSK üzerinden başvuru yapabiliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İkinci tur seçimlerinde sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak? İşte son durum

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ne zaman yatacak? İkinci tur seçimlerinde sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak? İşte son durum

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ekranı YSK'nın ikinci tur seçim tarihini açıklamasının ardından araştırılıyor. 14 Mayıs'ta oy veren seçmenler, yeterli oy alınamadığı için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir oy verme sürecine girecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Seçimde sandık görevlisi olan ve olacak olan vatandaşlar sandık görevli ücretlerinin yatacağı tarihi merak ediyor. İşte sandık görevlisi ücretleri ile ilgili detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından yapılacağı tahmin ediliyor.

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Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNDE SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı.

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