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Sandık Kokusu'na bomba transfer! Güzel oyuncu kadroda

28.12.2023 10:53 | Son Güncelleme:
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Büyük bir ilgiyle izlenen diziye bomba bir transfer yapıldı.

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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“Sandık Kokusu” dizisi Show TV’de her çarşamba seyircisini artırarak ekran macerasına devam ediyor. Kızılcık Şerbeti’nin de yazarı olan iki muhteşem kalem Melis Civelek ile Zeynep Gür imzasını taşıyan dizinin başrol ekibine çok başarılı bir oyuncu daha katıldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meriç Aral, “Sandık Kokusu”yla anlaştı. 6. bölümden itibaren dizinin kadrosuna katılacak olan Aral, Filiz’in (Demet Akbağ) kızlarından Irmak’a hayat verecek ve dizinin giderek açılan hikâyesindeki tansiyon iyice yükselecek.

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