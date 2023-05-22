SANDIK MÜŞAHİDİ ücreti ne kadar 2023? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandık müşahidi olma şartları neler, nereye başvuru yapılır?

Sandık müşahidi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala konuya ilişkin detaylar yeniden merak konusu oldu. 2023 sandık müşahidi ücreti ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 sandık müşahidi ücreti ve şartları...

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık müşahidi resmi bir görev değildir. Başka bir deyişle tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bu nedenle sandık müşahitleri para almamaktadırlar.

SANDIK MÜŞAHİDİ NASIL OLUNUR?

Sandık müşahitleri, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenmektedirler. Müşahitler, kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

SEÇİM İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

YSK'NiN KESİN SONUÇLARINA GÖRE OY ORANLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YSK'nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek.



