Şanghay İşbirliği Örgütü Medya Forumu

BİŞKEK (AA) – Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dönem Başkanlığını yürüten Kırgızistan’ın ev sahipliğinde ŞİÖ Medya Forumu düzenlendi.

Başkent Bişkek'te, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde yapılan forumun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, medya forumunun ŞİÖ ülkeleri arasında dostluğu ve iş birliği artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Ceenbekov, Kırgızistan’ın ŞİÖ ile her alanda iş birliğinin var olduğuna dikkati çekerek, ŞİÖ’nün otoritesi olan bir örgüt haline geldiğinin altını çizdi.

Medya forumu ile tanışma ve tanıtma imkanının tanındığını belirten Ceenbekov, "Medya forumunun ŞİÖ coğrafyasında ortak enformasyon stratejisinin oluşması için benzersiz bir platform haline geleceğine inanıyoruz. Medya organlarında olumlu haberlerin yer alması için hiçbir engel yoktur. Medya mensuplarının başarısının ülkeler arasındaki başarıya katkı yapacağına inanıyorum.” dedi.

ŞİÖ üyesi ülkelerin temsilcileri de ülkelerindeki kitle iletişim araçların sayısı, basın yayının durumu ve devletlerin basın politikası ile ilgili bilgileri paylaştı.