Şanghay İşbirliği Örgütü Medya Forumu

BİŞKEK (AA) – Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dönem Başkanlığını yürüten Kırgızistan’ın ev sahipliğinde ŞİÖ Medya Forumu düzenlendi.
Başkent Bişkek'te, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde yapılan forumun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, medya forumunun ŞİÖ ülkeleri arasında dostluğu ve iş birliği artırmayı hedeflediğini vurguladı.
Ceenbekov, Kırgızistan’ın ŞİÖ ile her alanda iş birliğinin var olduğuna dikkati çekerek, ŞİÖ’nün otoritesi olan bir örgüt haline geldiğinin altını çizdi.
Medya forumu ile tanışma ve tanıtma imkanının tanındığını belirten Ceenbekov, "Medya forumunun ŞİÖ coğrafyasında ortak enformasyon stratejisinin oluşması için benzersiz bir platform haline geleceğine inanıyoruz. Medya organlarında olumlu haberlerin yer alması için hiçbir engel yoktur. Medya mensuplarının başarısının ülkeler arasındaki başarıya katkı yapacağına inanıyorum.” dedi.
ŞİÖ üyesi ülkelerin temsilcileri de ülkelerindeki kitle iletişim araçların sayısı, basın yayının durumu ve devletlerin basın politikası ile ilgili bilgileri paylaştı.
Çin Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Hu Syaohan, ŞİÖ coğrafyasında ortak değerlerin ve iş birliğinin artması için toplumları bilinçlendirerek, "Şanghay ruhu"nun yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Syaohan, ŞİÖ coğrafyasında üye ülkeleri ilgilendiren haberlerin artırılması, ŞİÖ kuruluş amacının objektif aktarılması ve medya çalışanları arasında tecrübe paylaşımının artırılması gerektiğini söyledi.
Pakistan Haberleşme Dairesi Başkanı Zaidi Sikandar, ŞİÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 40’ına sahip olduğunu belirterek, "ŞİÖ coğrafyasında insan kaynakların güçlendirilmesi gerekiyor." dedi.
Rusya Federasyonu Yayım ve Kitle İletişim Araçları Ajansı Başkan Yardımcısı Tatyana Naumova da medya forumunun ilkinin Rusya'da, ikincisinin Çin’de, üçüncüsünün de Kırgızistan’da yapıldığını hatırlatarak, ŞİÖ zirvelerinde ele alınan resmi belgelerde medya iş birliğine önem verildiğini ve buna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Medya forumuna, bakanlar, ŞİÖ üye ülke temsilcileri, diplomatlar, üye ülke haber ajansların temsilcileri ile gazeteciler katıldı.
Forum, "ŞİÖ medya araçlarıyla ŞİÖ platformunun geliştirilmesi" ve “ŞİÖ üyeleri medya kuruluşları arasında verimli iş birliği için ortak bir alanın oluşturulması” konulu oturumlar ile ortak bildirinin kabul edilmesiyle sona erecek.
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