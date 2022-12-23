Sanıldığı kadar masum değil! En sık tüketilen meyvenin suyu haftalarca ağrı çekmenize yol açabilir

Artrit, eklemlerin iltihaplanmasıdır. Genellikle ayak bileği, diz, kalça ve el bileği ile parmaklarda açığa çıkan bu durum yaşamı kısıtlayacak ağrılara sebep olmaktadır. Artrit birkaç forma ayrılabilir ve en acı vereni guttur. Yüksek ürik asit seviyelerinin neden olduğu durum, eklemlerde keskin iğne benzeri kristaller oluştuğunda ortaya çıkar. Bazı çalışmalara göre, iki meyvenin şekersiz suyu günlerce veya haftalarca süren ağrılı atakları tetikleyebilir.

GUT RİSKİ TAŞIYANLAR BESLENME DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMELİ

Uzmanlara göre , gut riski taşıyan herkese "tatlandırılmış tahıllar, fırınlanmış yiyecekler ve şekerler gibi şekerle tatlandırılmış gıdaları sınırlaması veya bunlardan kaçınması" tavsiye ediliyor. Sağlık kurumu şunu ekliyor: "Doğal olarak tatlı meyve sularının tüketimini sınırlayın."

ELMA VE PORTAKAL SULARINA DİKKAT

2007 yılında Hypertension dergisinde yayınlanan bir çalışmanın bulguları, şekersiz meyve suları ve meyvenin gut insidansını artırdığını gösterdi.Diğer yeni epidemiyolojik kanıtlar, şekersiz alkolsüz içeceklerin serum üratını artırdığını öne sürüyor ve bu da fruktoz alımının ürat metabolizması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu fikrini destekliyor. Bazı araştırmalar, elma ve portakalların meyve sularını bu saldırıları geliştirme riskiyle ilişkilendirmiştir.

MEYVE ALIM MİKTARI YÖNETİLMELİ

Bir çalışmada, günde iki bardak veya daha fazla meyve suyu içen erkeklerin gut hastalığına yakalanma olasılığı, günde bir bardaktan az içenlere kıyasla neredeyse iki kat daha fazlaydı. MD Peter Simkin, Artrit Vakfı'na bunun her iki meyvenin de diyetinizden çıkarılması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi. Profesör, muhtemelen en önemli olanın meyve alımı miktarını yönetmek olduğunu açıkladı.

PORSİYON BOYUTUNA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Arthritis Foundation şunları ekliyor: "Meyve suyu söz konusu olduğunda porsiyon boyutunuza dikkat etmek özellikle önemlidir." Bunun nedeni, meyve suyunun gut riski taşıyan herkes için komplikasyonlara neden olabilecek daha konsantre miktarda fruktoz içermesidir.

GUT BELİRTİLERİ NEDİR?