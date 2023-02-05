Saniyeler içerisinde daha genç görünmenizi sağlayacak basit tüyo

Saçlarımızın stili ve rengi tüm görünümümüzü değiştirebiliyor. Yapılan ufak müdahaleler ile daha genç görünüme kavuşabiliyoruz. Uzmanlar saç stilleri hakkında uyarılarda bulunuyor. Saç uzmanı Nicole Petty, olgun kadınları anında daha genç gösterecek saç stilini paylaştı.

FRANSIZLARIN ZARİF SIRRI

Nicole, biraz daha genç görünmek isteyen bayanlar için "şık topuzu" tavsiye etti. "Daha genç görünmek için saçlarınızı şekillendirmeye gelince, klasik bir makyajla yanlış gidemezsiniz." Chignon, zarif ve gurur verici görünen ve aynı zamanda yapılması zaman almayan basit bir makyajdır. Esasen ensede sabitlenmiş alçak bir topuz veya düğümdür. Fransızca'da "chignon de cou" kelimesi "ense" anlamına gelir.

YÜZÜ ANINDA DAHA GERGİN GÖSTERİYOR

Nicole, chignon'un neden yaşından daha genç görünmek isteyen kadınlar için mükemmel bir stil olduğunu açıkladı. Ağır fiyat etiketi olmadan, bir yüz germe yanılsaması verebileceğini öne sürdü. "Şık bir chignon, yüz hatlarını sıkılaştırarak ve gözleri, kaşları ve elmacık kemiklerini vurgulayarak yüzdeki saçları çeker" dedi. Saç stilini mükemmelleştirmek için adım adım talimatlar verdi. Tek gereken bir avuç tel tokası.

TEL TOKA VE SAÇ SPREYİ KULLANARAK SAÇIN FORMUNU KORUYUN

Nicole, "Sadece yüzünüzdeki saçı çekin, ense kısmında düşük bir atkuyruğu yapın.

Saçınızı tepeden, iki bölüme ayırın ve bir saç tokasıyla sabitlemeden önce ilk bölümü gevşek bir şekilde sarın. Ardından, ikinci bölümü birinci bölümün etrafına sarın ve topuz şeklini oluşturmak için başka bir pimle sabitleyin. Stili formda tutmak için ekstra tokalar ve saç spreyi ekleyerek bitirin."

Kullanıcıya anında bir yüz germe sağlamanın yanı sıra, chignon'un bir başka büyük yararı da çok yönlü olmasıdır. Hem kırmızı halıya hem de markete giderken uygun olabilecek bir saçtır.



