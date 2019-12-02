Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Tel Abyad'a insani yardım

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Zeynel Abidin Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şunu görüyoruz ki Tel Abyad tamamen bakımsız. Şu an halk ekmek ve elektrik istiyor. Kaldırımlar, yollar, evler oldukça kötü durumda. Gerçekten çok ihmal edilmiş. Halk aşağılanmış. Türkiye ile daha iyi ilişkiler içerisine girmek istiyorlar. Burada bizim olmamızdan dolayı mutlular. Bir kısım oyuncaklar, giyecek, yiyecek, içecek ve battaniye getirdik. İnşallah güzel günleri beraber yaşamayı Allah'tan diliyoruz. Çünkü daha önce burası işgal altındaydı ama bugün Barış Pınar Harekatı ile özgürlüğüne kavuştu. İnanıyoruz ki özgürlüklerine kavuşan ve demokratikleşen bu halk, bir müddet sonra gerçek manada refah düzeyini de yakalayacaktır."

