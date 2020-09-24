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Şanlıurfa'da hemşire Sultan Akay'ın acı ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen otomobildeki bir hemşire hayatını kaybederken, bir başka hemşire ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da hemşire Sultan Akay'ın acı ölümü

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresinde yaşandı. Kemal D.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşire Sultan Akay (22) ile meslektaşı Kemal D. yaralandı.

SULTAN AKAY HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Sultan Akay hayatını kaybederken, Kemal D.’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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