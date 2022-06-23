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Şanlıurfa'da yol çöktü çıkan şey harekete geçirdi! 'Defineciler kazı yapmıştı'

23.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çöken yolun altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünel çıktı. 3 metre derinliğinde ve metrelerce uzunlukta tüneli fark eden ekipler, hemen polise haber verirken bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Çökme tehlikesine karşı sokaktaki evler boşaltılırken, mahalle sakinlerinden Kadir Çelik, "Burada çökme meydana gelmesi sonucu tünel ortaya çıkmış. Daha öncede defineciler burada kazılar yapmıştı. Şimdi evler boşaltılarak çalışma başlatıldı" dedi.

Şanlıurfa'da yol çöktü çıkan şey harekete geçirdi! 'Defineciler kazı yapmıştı'

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 16'ncı Sokak'ta sabah saatlerinde aniden çökme meydana geldi. Panik yaşayan mahalleli durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bölgedeki çökme daha da genişledi. Daha sonra ekipler, bölgede 3 metre derinliğinde ve metrelerce uzunlukta bir tünel fark etti. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek polise haber verdi. İlk incelemede çöken yolun altında Roma dönemine ait bir tünel olduğu belirlendi.

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SOKAKTAKİ EVLER BOŞALTILDI

Olay sonrası ekipler, çökme tehlikesine karşı sokaktaki evlerin boşatılması için çalışma başlattı. Ekipler, tek tek kapıları çalarak evlerin boşaltılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Kadir Çelik, "Burada çökme meydana gelmesi sonucu tünel ortaya çıkmış. Daha öncede defineciler burada kazılar yapmıştı. Şimdi evler boşaltılarak çalışma başlatıldı" dedi.

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MAHALLEDE BİRÇOK TÜNEL GİRİŞİ VAR

Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Keleoğlu, “Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını sürdüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Oraya biraz beton döker kapatırlarsa sıkıntı olmaz. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var” dedi.

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Çöken yolu her gün kullandığını söyleyen Ahmet Aslan ise “Buradan geçiyordum, yoları kapatmışlar, geçemedim. Yolu kapatma nedenleri ise mağara girişi çökmüş. Ben de geçemedim, mecbur diğer taraftan dolanıp gideceğim” diye konuştu.
Öte yandan çöken tünelin neye kadar uzandığı ve içerisinde neler olduğuyla ilgili incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

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(DHA-İHA)

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