Şanlıurfa'dan gelen korkunç kareyi paylaştı, gelen yorum dikkat çekti! Prof. Dr. Kadıoğlu "Hiç komik değilsiniz" diyerek tepki gösterdi... "Coğrafya dersinde öğrenmiştik"

İki ilde 17 can kaybına yol açan sel felaketinden sonra kentten çok çarpıcı görüntüler geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu, paylaştığı kareyle derenin iki duvar arasına sıkıştırılmasına tepkisini "Hiç komik değilsiniz" tepkisiyle dile getirirken Kadıoğlu'nun paylaşımına da "Akarsular, yatağında yerleşim yeri istemez, yıkar geçer" ifadeleriyle dikkat çeken bir yorum geldi.

"MİLLETİN CANI VE MALIYLA OYNUYORSUNUZ"

Kadıoğlu, Twitter hesabından Şanlıurfa'da çekilen, derenin sıkıştığı yere sığmayıp taşarak etrafını sular altında bıraktığı bir anın karesini paylaştı ve şu ifadeleri kaydetti:

"Dereyi böyle iki duvar arasına alıp yatağında her yanlışı yapabileceğini sananlar hiç komik değilsiniz. Farkında mısınız: Milletin canı ve malıyla oynuyorsunuz…"

"DERE VASFINDAN ÇIKMIŞ, NEHİR VASFINA DÖNMÜŞ"

Kadıoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Necil Engür ise "Coğrafya dersinde öğrenmiştik, Dereler birleşince çayları, çaylar birleşince nehirleri oluşturur" diyerek mesajına şöyle devam etti:

"Bu görüntü dere vasfından çıkmış, nehir vasfına dönmüş bir akarsu olmuş. Akarsular, yatağında yerleşim yeri istemez, yıkar geçer."