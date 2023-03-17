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  4. Şanlıurfa'dan gelen korkunç kareyi paylaştı, gelen yorum dikkat çekti! Prof. Dr. Kadıoğlu "Hiç komik değilsiniz" diyerek tepki gösterdi... "Coğrafya dersinde öğrenmiştik"

Şanlıurfa'dan gelen korkunç kareyi paylaştı, gelen yorum dikkat çekti! Prof. Dr. Kadıoğlu "Hiç komik değilsiniz" diyerek tepki gösterdi... "Coğrafya dersinde öğrenmiştik"

17.03.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'la birlikte önce depremin, yaklaşık 1 ay sonra sel felaketinin acılara yol açtığı Şanlıurfa'da iki duvar arasında sıkışmış derenin taştığı sıradaki görüntüler gündem oldu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı karede dere yatağının sular altında kaldığı korkunç anlardan biri yer aldı. O kare hakkındaki "Coğrafya dersinde öğrenmiştik" yorumu dikkat çekti.

Şanlıurfa'dan gelen korkunç kareyi paylaştı, gelen yorum dikkat çekti! Prof. Dr. Kadıoğlu "Hiç komik değilsiniz" diyerek tepki gösterdi... "Coğrafya dersinde öğrenmiştik"

İki ilde 17 can kaybına yol açan sel felaketinden sonra kentten çok çarpıcı görüntüler geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu, paylaştığı kareyle derenin iki duvar arasına sıkıştırılmasına tepkisini "Hiç komik değilsiniz" tepkisiyle dile getirirken Kadıoğlu'nun paylaşımına da "Akarsular, yatağında yerleşim yeri istemez, yıkar geçer" ifadeleriyle dikkat çeken bir yorum geldi.

"MİLLETİN CANI VE MALIYLA OYNUYORSUNUZ"

Kadıoğlu, Twitter hesabından Şanlıurfa'da çekilen, derenin sıkıştığı yere sığmayıp taşarak etrafını sular altında bıraktığı bir anın karesini paylaştı ve şu ifadeleri kaydetti:

"Dereyi böyle iki duvar arasına alıp yatağında her yanlışı yapabileceğini sananlar hiç komik değilsiniz. Farkında mısınız: Milletin canı ve malıyla oynuyorsunuz…"

"DERE VASFINDAN ÇIKMIŞ, NEHİR VASFINA DÖNMÜŞ"

Kadıoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Necil Engür ise "Coğrafya dersinde öğrenmiştik, Dereler birleşince çayları, çaylar birleşince nehirleri oluşturur" diyerek mesajına şöyle devam etti:

"Bu görüntü dere vasfından çıkmış, nehir vasfına dönmüş bir akarsu olmuş. Akarsular, yatağında yerleşim yeri istemez, yıkar geçer."

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sel Şanlıurfa

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