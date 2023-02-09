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  4. ŞANLIURFA DEPREM BİLANÇOSU 9 Şubat 2023: Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç? AFAD kentteki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

ŞANLIURFA DEPREM BİLANÇOSU 9 Şubat 2023: Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç? AFAD kentteki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

09.02.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandı açıklandı. AFAD'dan 9 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan duyuruya göre ekipler diğer illere sevk edildi. Peki, Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç? Depremde Şanlıurfa'da kaç kişi hayatını kaybetti? İşte detaylar...

ŞANLIURFA DEPREM BİLANÇOSU 9 Şubat 2023: Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç? AFAD kentteki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandı açıklandı. AFAD'dan 9 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan duyuruya göre ekipler diğer illere sevk edildi. Peki, Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç? Depremde Şanlıurfa'da kaç kişi hayatını kaybetti? İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Şanlıurfa'da depreme yönelik arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır.

Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir."

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Öte yandan AFAD tarafından bugün saat 09.08 sıralarında açıklamada bulunuldu.

Depreme ilişlkn yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.117 deprem meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Deprem bölgelerinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

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