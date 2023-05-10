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ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da

10.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa 2023 seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak. Peki, Peki, Şanlıurfa seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da

Şanlıurfa seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. 14 Mayıs’ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Şanlıurfa seçim sonuçları sayfası ile partilerin ve adayların oy oranlarına dair tüm detaylar...

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY KULLANMA

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

OY NASIL KULLANILIR?

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.

  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın

OY KULLANMA 2

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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