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Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yaşa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişilerin içerisinde bulunduğu bir minibüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan minibüste yapılan kontrollerde üstlerinde sahte belgeler bulunan Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Kongo ve İran uyruklu 39 düzensiz göçmen ile sürücü İ.Ö. ve yanındaki A.A. yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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