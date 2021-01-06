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  4. Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü

06.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada şahıslardan bir hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Dağbaşı kırsal Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada şahıslardan bir hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Dağbaşı kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Sinan Ortakaya (29) ile H.K. husumetli oldukları arazide kavga etti. Kavgada silahla vurulan Mehmet Sinan Ortakaya hayatını kaybederken H.K. ise olay yerinden kaçtı. Mahallede önlem alan jandarma ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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