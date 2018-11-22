Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi iddiası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve 3 kardeşi ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Azadi Mahallesi'ndeki evlerinde, dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan anne Fatma (41) ile çocukları Mustafa (3), Ahmet (9), Sevgi (10) ve Tuğba Yıldız (14), Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen anne ve çocukları, gece saatlerinde yeniden fenalaşınca ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer çocukların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, anne ve çocuklarının akşam yemeğinde makarna ve turşu yedikleri öğrenildi.

