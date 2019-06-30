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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:09 | Son Güncelleme

Hilvan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından aralarında husumet başlayan aileler barıştırıldı - Vali Abdullah Erin: - "Baskı unsuru olarak silahların ve gücün kullanılmasına evet diyemeyiz"

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, husumetli aileler düzenlenen yemekte barıştırıldı.

Geçen yıl ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, Alan ve Satan aileleri arasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga nedeniyle aileler arasında husumet başladı.

Vali Abdullah Erin ve kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti.

Bunun üzerine ilçedeki bir düğün salonunda, Vali Erin, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Kaymakam Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, kanaat önderi İzzettin Aksan ve her iki ailenin fertlerinin katılımıyla barış yemeği düzenlendi.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Geçen hafta silahsızlanma çağrısında bulunduğunu belirten Erin, şöyle devam etti:

"Bütün toplumun bunu sahiplenmesi lazım. Silah taşıma ruhsatı alabilecek özellikte olanlara hiçbir diyecek sözümüz olamaz. Kanunlarla silah taşıyabilecekler olarak tanımlanmış olan toplum kesimlerine ve vatandaşlarımıza hiçbir tereddüt göstermeden bu ruhsatları zaten veriyoruz. Toplum düzeninin, vatandaşlarımızın namusunun, şerefinin, haysiyetinin ve güvenliğinin teminatı ve garantisinin yegane temsilcisi sadece ve sadece devlet. Bunun dışında grupların, kişilerin toplum üzerinde baskı oluşturmalarına göz yumamayız. Baskı unsuru olarak silahların ve bu gücün kullanılmasına evet diyemeyiz. Bunu kademeli bir şekilde önümüzdeki dönemde inşallah makul ölçülerde ve çerçevede toplumu da rahatsız etmeyecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bu konuda bütün Şanlıurfalıların da bize destek olmalarını rica ediyoruz."

Milletvekili Aydınlık da her iki ailenin fertlerine teşekkür ederek benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftü Vekili İbrahim Sancar dua etti.

Etkinlik, barış yemeğinin ikram edilmesiyle son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
barış Barış Yemeği husumet Husumetli aileler Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

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