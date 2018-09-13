"Şanlıurfa'da isot daha kaliteli ve temiz üretilecek"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yöre halkının vazgeçilmezi ve çiğ köftenin olmazsa olmazı isotun, daha kaliteli ve hijyenik ortamda üretilmesi için üreticilere uygun yer tahsis etti.

GAP sayesinde sulu tarımın yaygınlaştığı ve bu anlamda Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da isot, birçok kişiye ekmek kapısı oluyor.

Kentte daha çok kadınlar tarafından önce yıkanan, daha sonra sap ve çöpleri temizlenen biberler, geniş ve güneş gören alanlara seriliyor. Güneşin kavurucu sıcağında kurumaya bırakılan biberler için genellikle boş arsalar, evlerin damları tercih ediliyor.

Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor. Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklığını kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından isota dönüşüyor.

Kentin önemli simgelerinden isotun yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini arttırmak için çalışmalar yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu ürünün daha kaliteli, modern ve hijyenik ortamda yapılması için üreticilere uygun yer tahsis etti.