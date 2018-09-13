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"Şanlıurfa'da isot daha kaliteli ve temiz üretilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa'da birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı isotun daha hijyenik ve modern yerlerde üretilmesi için yer tahsis edildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "Tahsisini yapacağımız 960 dönümlük alan inanıyorum ki isot işletmeciliği ile ilgilenen tüm aileler için gelecek anlamında bir vizyon olur. Çünkü bu yerimiz düzeltildikten sonra kurutma ve işletme tesisinin de kurulması ile daha hijyenik bir şekilde üretimler yapılabilecek"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yöre halkının vazgeçilmezi ve çiğ köftenin olmazsa olmazı isotun, daha kaliteli ve hijyenik ortamda üretilmesi için üreticilere uygun yer tahsis etti.

GAP sayesinde sulu tarımın yaygınlaştığı ve bu anlamda Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da isot, birçok kişiye ekmek kapısı oluyor.

Kentte daha çok kadınlar tarafından önce yıkanan, daha sonra sap ve çöpleri temizlenen biberler, geniş ve güneş gören alanlara seriliyor. Güneşin kavurucu sıcağında kurumaya bırakılan biberler için genellikle boş arsalar, evlerin damları tercih ediliyor.

Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor. Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklığını kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından isota dönüşüyor.

Kentin önemli simgelerinden isotun yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini arttırmak için çalışmalar yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu ürünün daha kaliteli, modern ve hijyenik ortamda yapılması için üreticilere uygun yer tahsis etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, aylık toplantısında alınan karar kapsamında, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde tahsis edilen yaklaşık 960 dönümlük alanda daha çok ve kaliteli isot üretilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın turizm kenti olduğunu ve arsalarda, damlarda isot kurutulmasının şehre yakışmadığını belirtti.

Bu sayede isotun gerçek değerine ulaşacağına inandıklarını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tahsisini yapacağımız 960 dönümlük alan inanıyorum ki isot işletmeciliği ile ilgilenen tüm aileler için gelecek anlamında bir vizyon olur. Çünkü bu yerimiz düzeltildikten sonra kurutma ve işletme tesisinin de kurulması ile daha hijyenik bir şekilde üretimler yapılabilecek. Bugüne kadar mahalle aralarında, tarlalarda ve damlarda isot kurutma alanları oluşturulmuştu. Bundan sonra Şanlıurfa gibi turizm şehri olan bir yere bu görüntüler yakışmıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladılar. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkanı Bekir Polat ise üreticilerin en büyük sorununun yer olduğuna dikkati çekerek, kendilerine yer veren yetkililere teşekkür etti.

Bundan sonra daha koordineli çalışarak, ürettikleri kaliteli isotu Avrupa pazarına da ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Polat, bu anlamda umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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Biber çiftçi İsot Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üretim

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