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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bazı kişilerin kuyumculuk adı altında pos cihazı kullanarak tefecilik yaptığını belirledi.

Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda hard disk, pos cihazı, kredi kartı, banka kartı, hesap defteri ve kredi kartı slipi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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