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Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Semih Taş’ın kullandığı 07 F 7341 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun Şeyhzeliha Mahallesi yakınlarında yola çıkan Kiyasettin Baydilli idaresindeki 44 LD 633 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki Emine Taş, Hedle ve Fatma Baydilli yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siverek Şanlıurfa trafik kazası

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