HABER

Şanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 10 gecekondu, tapu ve ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Şanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da 10 gecekondu, tapu ve ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İlçeye belediyesine bağlı zabıta ekipleri, polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulundukları mahalledeki hazine arazisi üzerine yapılan gecekondunun yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve yıkım ekipleri iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, kaçak yapı sahipleri polise direndi. Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım ekibi, 10 meskeni iş makineleri ile yıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Yangın çıkan evlerinden kedileriyle kurtarıldılarYangın çıkan evlerinden kedileriyle kurtarıldılar
Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadıOğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.