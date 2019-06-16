HABER

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Suruç karayolu üzeri Şanlıurfa çıkışında yaşandı.

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Suruç karayolu üzeri Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 3 araç ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralı

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı’nda toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı’nda toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"
Big Boyz Festivali’nde off road aracı kalabalığın arasına daldı: 6 yaralıBig Boyz Festivali’nde off road aracı kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.