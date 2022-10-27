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Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli tutuklandı

27.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Germen Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede husumetli ailelerin çocukları arasında 24 Ekim'de çıkan tartışma ve ailelerinin de karıştığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir ilçesindeki okullar bölgesinde 24 Ekim'de çıkan silahlı kavgada 16 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan S.Y. ve Ö.F.C. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Valilik, olayın ardından kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili çekilen tüm yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi uyarınca basın ve yayın yasağı konulmasına karar vermişti.

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Gözaltı Şanlıurfa Viranşehir Adliye silahlı kavga

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