Şanlıurfa'nın lezzetleri ve müziği bu festivalde buluşacak

MÜSLÜM ETGÜ - Zengin yemek kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa, "Kadim lezzetlerde buluşalım" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali" (URFEST) ile damaklara, sıra gecesiyle de kulaklara hitap edecek.

Şanlıurfa'nın kültürünü ve farklı lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan festival, bu yıl 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

"Kadim lezzetlerde buluşalım" temasıyla düzenlenecek festivalde açılacak 100 stantta misafirler, kente özgü lezzetleri tatma şansı yakalayacak.

Göbeklitepe ve isot fotoğraf sergisi, sıra gecesi ekiplerinin de sahne alacağı halk konseri, isot yeme yarışması, en güzel isot yarışması, çiğ köfte yarışması gibi çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği festival, üç gün boyunca gastronomi meraklılarına unutamayacakları lezzetler sunacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, daha önce Şanlıurfa İsot Festivali olarak düzenlenen etkinliğin ismini ekleme yaparak Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali olarak değiştirdiklerini söyledi.