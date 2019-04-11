KADIN

Şans eseri buldu! Türk kesesi sayesinde paraya para demiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Şans eseri bulduğu Türk hamamının vazgeçilmezi kese sayesinde paraya para demeyen Jessica Nial, Instagram hesabından satışa çıkardığı keseler sayesinde 24 saatte 136 bin 484 TL kazanıyor. 2019'un sonuna kadar 1 milyon 992 bin TL kazanma yolunda. Siparişlere yetişmeye çalışan Nial, eldivenin dokuması sayesinde vücuttaki kiri cildi yumuşatarak ve rahatlatarak dışarı çıkardığını belirtiyor.

Şans eseri buldu! Türk kesesi sayesinde paraya para demiyor

Avustralya Melbourne'da yaşayan Jessica Nial, şans eseri keşfettiği Türk kesesinin bu kadar ilgi göreceğini kuşkusuz tahmin etmiyordu.

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19 Euro’ya (122 TL) sattığı eldivenle bir anda internet üzerinden çok kazanan bir işin sahibi olan Avustralyalı kadın yıllık kazancının 350 bin dolara (1 milyon 992 TL) ulaşacağını ifade ediyor. Kullanıcıların uygulama yaptıktan sonra videolarını sosyal medyaya yüklemesi ile daha popüler bir hal olan ürün sayesinde kazancını büyüten Nial, kendisini “cilt sırlarını kazayla keşfeden bir kız” olarak tanımlıyor.

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İşine başlangıçta çok küçük bir yatırım yaptığını anlatan Nail, ürünü internete koymasının ardından siparişlerin gelmeye başladığını ve gece saat 3’e kadar sipariş aldığını anlatıyor.

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Jessica Nial, mucize olarak adlandırdığı ürününü şu sözlerle anlatıyor: ''İlk başta süper yumuşak hissettirir, sonra ıslattığınızda eldiven sertleşir. Cildinizde yukarı ve aşağı kayarken, dokuma doku herhangi bir zarar vermeden veya tahrişe neden olmadan ölü deriyi kelimenin tam anlamıyla çıkartır. Bu çok tatmin edici bir his! İlk kullanımınızdan sonra geriye kalanlar, kelimenin tam anlamıyla kadife yumuşaklığında süper ışıltılı bir cilt.''

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Nial, eldivenin aktif sivilcelerde kullanılmaması gerektiğini, deri altında yatan cilt sorunları için profesyonel bir uzmandan yardım alınması gerektini belirtiyor.

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Jessica Nial Türk kesesi

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