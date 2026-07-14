Şans kapıda: 14 Temmuz'dan sonra bu 4 burcun hayatı değişecek!

Şimdi ise 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeniayı, ev yaşamı, güven duygusu, aile bağları ve duygusal iyileşme konularında yeni başlangıçlar yapmak isteyenler için güçlü bir fırsat sunuyor.

Astrolog Maressa Brown'a göre bu yeniay, özellikle kalbin sesini dinlemek, geleceğe yönelik niyetler belirlemek ve uzun vadeli hedefler için ilk adımları atmak açısından dikkat çekti.

YENGEÇ YENİAYI NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

Yengeç Yeniayı, 14 Temmuz 2026 tarihinde öğle saatlerine yakın etkisini en güçlü şekilde hissettirecek. Ancak yeniayın enerjisi, 14 Temmuz'un yaklaşık dört gün öncesi ve sonrasında da etkisini sürdürecek.

Bu yeniayın sonuçları ise iki farklı dönemde daha belirgin hale gelecek:

29 TEMMUZ 2026'DAKİ KOVA DOLUNAYI'NDA

23 Aralık 2026'da gerçekleşecek Yengeç Dolunayı'nda, Astrologlara göre bu süreç; duygularla yüzleşmek, aile ilişkilerini güçlendirmek, yaşam alanını daha huzurlu hale getirmek ve kişisel bakım alışkanlıkları geliştirmek için uygun bir dönem olarak öne çıkıyor.

YENGEÇ YENİAYI'NIN GENEL ETKİLERİ

Her yıl gerçekleşen Yengeç Yeniayı; aile, aidiyet, güven, sezgiler, bakım verme, duygusal denge ve iç huzur temalarını ön plana çıkarıyor.

Yengeç burcu, Ay tarafından yönetildiği için bu dönemde insanlar duygularını daha yoğun yaşayabilir. Aynı zamanda yeni projeler başlatmak, uzun vadeli planlar yapmak ve hayatın önemli alanlarında yeni sayfalar açmak için destekleyici bir enerji oluşuyor.

Bu yılki yeniayın hemen ardından Jüpiter ile Neptün arasında oluşacak uyumlu açı ise umut, ilham, yaratıcılık ve manevi farkındalığı artırabilir. Öte yandan Merkür retrosu nedeniyle uzmanlar, büyük kararlar almadan önce geçmiş deneyimleri gözden geçirmenin ve içsel değerlendirme yapmanın faydalı olabileceğini belirtti.

YENGEÇ YENİAYI EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Astrologlara göre bu yeniaydan en güçlü etkiyi öncü burçlar olarak bilinen Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak alacak. Yükselen burç ve Ay burcunun da değerlendirilmesi önerildi.

KOÇ: EV VE AİLE HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM

Yengeç Yeniayı, Koç burçlarının ev ve aile yaşamını temsil eden alanını harekete geçiriyor.

Yoğun iş temposuna alışık olan Koçlar, bu dönemde ailelerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırma isteği hissedebilir. Yakın çevreyle yapılacak samimi sohbetler, kısa seyahatler veya geçmişten gelen aile meselelerini çözmeye yönelik adımlar gündeme gelebilir.

Aynı zamanda taşınma, ev düzeni veya yaşam alanıyla ilgili yeni başlangıçlar da öne çıkabilir.

YENGEÇ: HAYATINIZDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Yeniay doğrudan Yengeç burcunda gerçekleştiği için en güçlü etkiyi bu burç alıyor.

Bu süreçte Yengeçler, kendilerini nasıl görmek ve başkalarına nasıl görünmek istediklerini sorgulayabilir. Merkür retrosu nedeniyle hızlı kararlar almak yerine içe dönmek, meditasyon yapmak, günlük tutmak veya hedeflerini yeniden değerlendirmek daha verimli olabilir.

Jüpiter'in maddi konular üzerindeki desteği ise kariyer alanında görünür başarılar ve gelir artışı sağlayabilecek gelişmelerin temelini oluşturabilir.

TERAZİ: KARİYERDE ÖNE ÇIKMA ZAMANI

Yengeç Yeniayı, Terazi burçlarının kariyer alanını hareketlendiriyor. Yeni bir görev üstlenmek, terfi istemek ya da kendi işini kurmak isteyen Teraziler için önemli fırsatlar doğabilir. Astrologlara göre bu dönemde atılacak adımlar uzun vadede güçlü sonuçlar verebilir.

Ayrıca arkadaş çevresi, iş ortakları ve yakın ilişkilerden gelecek destek de başarı şansını artırabilir.

OĞLAK: İLİŞKİLERDE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Oğlak burçları için yeniay, ikili ilişkiler alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Romantik ilişkilerde, dostluklarda veya iş ortaklıklarında yeni bir sayfa açılabilir. Duyguları ifade etmek her ne kadar Oğlaklar için zaman zaman zor olsa da bu süreçte iç dünyalarına kulak vermeleri ilişkilerini güçlendirebilir.

Jüpiter ve Neptün arasındaki olumlu etkileşim ise özellikle aile yaşamı ve yakın ilişkilerde daha derin bağlar kurulmasına destek verebilir.