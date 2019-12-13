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Şans oyunlarına güven azaldı, satışlar düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçen yıl büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşın ortaya çıkmaması Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerine ilgiyi düşürdü.Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı çekilişinde bu yıl ikramiye tutarı 80 milyon lira olarak belirlendi.

Sivas’ta geçen yıl büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşın ortaya çıkmaması Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerine ilgiyi düşürdü.
Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı çekilişinde bu yıl ikramiye tutarı 80 milyon lira olarak belirlendi. Sivas’ta ise yılbaşı bileti satışlarında geçen yıllara oranla düşüş yaşandı. Ankara’dan yılbaşı bileti satmak için Sivas’a gelen Seçil Güven isimli seyyar bilet satıcısı, “Biletlere ilgi geçen seneden dolayı biraz düşük. Akşam 12’de çekilmesi gerekirken saat 3‘de çekiliş yapılıyor, 8’de ikramiyeyi kazanan belli oluyor. İnsanlarda güven yok. İnsanların artık güveni kalmamış. 12’de çekilen piyango saat 8’de belli oluyor ve insanlar kuşku içinde oluyor. Geçen sene 70 milyon TL çıktı ama kime çıktığı belli değil“ dedi.
Seyyar bilet satıcısı Hasan Güvenç, bilet fiyatlarında fazla artış olmadığını belirterek, satışların artması için vatandaşların maaşlarını almalarını beklediklerini söyledi. Güvenç, “Bu yıl fiyatlarda fazla artış olmadı. Geçen yıl 17 buçuk liraydı, bu yıl 20 lira oldu çeyrek bilet. Tam 80 lira, yarım 40 lira, çeyrek 20 liradan alıcısını buluyor. Satışlar daha başlamadı. Ayın 20’sinden sonra başlar. Daha millet maaşını almadı, millet maaşı aldıktan sonra o zaman satışlarımız başlıyor. Umut kapısı, insanlar yine de bilet alarak ümit ediyor“ diye konuştu.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağını düşünerek bilet alan vatandaşlar ise, güvenlerinin azaldığını fakat yine de bir umutla bilet aldıklarını söylediler.

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