Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 950. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 15, 24, 32, 33 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

