Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 950. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 1, 15, 24, 32, 33 ve art\u0131 4 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)S\u0131cak b\u00f6lgeden ilk foto\u011fraflar geliyor! K\u0131ran-2 ba\u015flad\u0131\u00d6zgener'den tekerlekli ara\u00e7 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 talebiAnkara'da kanl\u0131 pusu! Polis k\u0131l\u0131\u011f\u0131na girip 20 saat beklediler
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