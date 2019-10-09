Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 956. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 3, 11, 14, 28, 31 ve art\u0131 1 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERKim Milyoner Olmak \u0130ster \u015fampiyonunun takip\u00e7i say\u0131s\u0131 1 g\u00fcnde...Suriye s\u0131n\u0131r\u0131na askeri sevkiyat\u0130stanbul'da 'Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131' i\u00e7in camilerde sela okundu\u00a0
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