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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU! 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

17.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak ya da bayilerden kupon doldurup çekilişe katılan çok sayıda vatandaş noter huzurunda geçekleşen çekilişin ardından arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Birçok kişi internette "17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU! 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Çok sayıda vatandaş 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 20.00'da noter huzurunda gerçekleşen Şans Topu çekilişi sonrası arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları...

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17 TEMMUZ 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin 17 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak olan çekilişi saat 20.00'de yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak ekrana geldi.

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Şans Topu'nun 17 Temmuz Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

04 10 14 16 23 + 06 (Joker)

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Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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