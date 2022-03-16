Şans Topu çekilişi birçok şans oyunu severin radarında yer alıyor. Şans Topu çekilişi kısa sürede tamamlanıyor ve şanslı rakamlar açıklanıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

16 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

16 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

Şans Topu çekilişi en son 13.03.2022'de tamamlanmış ve sonuçlar 7-25-26-27-30-11 olarak açıklanmıştı. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



