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Şans Topu çekilişi saat kaçta, hangi günler çekiliyor? 22 Ocak Şans Topu bilet sorgulama

22.01.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Haftanın son Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Meraklılarının oldukça fazla olduğu oyun, binlerce insanın hayalini süslüyor. Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta, hangi günler çekiliyor? İşte cevaplar...

Şans Topu çekilişi saat kaçta, hangi günler çekiliyor? 22 Ocak Şans Topu bilet sorgulama

Şans Topu saat kaçta çekilecek şans oyunu meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Haftada iki gün yapılan çekilişin sonuçları oldukça merak ediliyor. Her hafta ayrı bir heyecana sahne olan çekilişte saat yaklaştıkça heyecan da aynı oranda artıyor. Çekiliş sonrasında kimi hayallerine kavuşacak kimi ise umutlarını bir sonraki çekilişe bırakacak. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta, hangi günler çekiliyor?

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu saat 20.00'de çekiliyor. Her hafta düzenli olarak yapılan çekiliş canlı olarak gerçekleştiriliyor. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş çarşamba ve pazar günleri yapılıyor.

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Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturmanız yeterli. Şans Topu tek kolon ücreti 4 TL'dir.


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