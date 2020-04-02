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Şans Topu sonuçları 1 Nisan: Bu sefer devretti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 1 Nisan tarihli çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Kimse 5+1 bilemeyince yaklaşık 640 bin TL devretti! İşte 1 Nisan tarihli 981. Hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 1 Nisan: Bu sefer devretti!
  1. hafta Şans Topu sonuçları 1 Nisan akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Geçtiğimiz hafta 2 talihli çıkmıştı ama bu hafta kimse 5+1 bilmedi ve 600 bin TL’den fazla büyük ikramiye devretti. İşte belki de yeni bir devir serisini başlatan haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 13,14, 31, 33 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 981. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 639 bin 95 lira 86 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 185 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 114 kişi 723 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 1881 kişi 54 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 95 kişi 30 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 58 bin 933 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 40 bin 434 kişi 6 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 137 bin 562 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

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