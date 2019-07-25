Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

hafta Şans Topu sonuçları 24 Temmuz akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran bir talihli 828 bin TL’li büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 14, 18, 22, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 828 bin 884 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 145 kişi 42 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 366 kişi 21 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 986 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 136 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 707 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 673 bin 820 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 163 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 152 lira 2 kuruş aktarıldı.

