Şans Topu sonuçları 29 Ağustos / Milli Piyango 898. hafta Şans Topu sonucu (MPİ canlı çekiliş)

29 Ağustos Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Her çarşamba akşamı düzenlenenen Şans Topu'nun bu akşam 898. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta yapılan çekilişte 5+1 bilen bir kişi yaklaşık 500 bin liralık ikramiyeyi kazanmıştı. Bu yüzden bu akşam yapılacak çekilişe devreden ikramiye yok. Yaklaşık 750 bin TL'yi bulacak Şans Topu büyük ikramiyesi kimin olacak? Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olacak mı yoksa devir mi edecek?
Şans Topu çekilişi, Ankara Balgat'ta düzenleniyor. Saat 21.15'te başlayacak Şans Topu çekilişinde haftanın şanslı 5+1 sayıları belirlenecek. Bunun için çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 34'e kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küre çalıştırılacak. Sonrasında ise Şans Topu'nu belirlemek için birden 14'e kadar sıralı olarak dizilmiş olan topların olduğu küre çalıştırılacak. Böylece haftanın kazandıran numaraları belirlenecek. Sizler de bu oyunda şansınızı denediyseniz aşağıdaki linkten saat 21.15'te başlayacak olan çekilişi canlı olarak izleyebilir ve anında kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu 898. çekilişi canlı izle
Haftanın sayıları belirlendikten sonra Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Çekilişten 15-20 dakika sonra Milli Piyango İdaresi tarafından aşağıdaki linkte 898. haftanın Şans Topu sonuçları yayınlanacak. Sonuçların yayınlanması ile haberimiz güncellenecek. Sonuçları takip etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
29 Ağustos Şans Topu sonuçları için tıklayınız
ŞANS TOPU 897. HAFTANIN SAYILARI 2 - 11 - 13 - 19 - 32 + 11
Haftanın numaraları çekildikten sonra 897. hafta Şans Topu sonuçları ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta 5+1 bilen bir kişi 498 bin 454 lira 30 kuruş kazandı. Talihlinin kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden yatırdığı öğrenildi.
Şans Topu 897. hafta çekilişinde 5 bilen 12 kişi 4 bin 154 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 212 kişi 235 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 45 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 917 kişi 17 lira 35'er kuruş, 3 bilen 62 bin 445 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 105 kişi 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 132 bin 311 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Son bir senede yapılan 48 Şans Topu çekilişi sonucunda 126 milyon 293 bin TL ikramiye dağıtıldı. Bu zaman sürecinde verilen en büyük ikramiye ise 18 Nisan çekilişinde 4. kez 5+1 bilen olmadığı için 3 milyon 719 bin TL, 5 bilen 32 kişi arasında pay edilmişti. Bu çekilişlerde Şans Topu'nda çıkan en çok çıkan sayıları ise şöyle...
29 - 1224 kez
15 - 1192 kez
22 - 1176 kez
23 - 1144 kez
9 - 1144 kez
6 - 1128 kez
5 - 1128 kez
20 - 1104 kez
17 - 1104 kez
2 - 1104 kez
24 - 1088 kez
14 - 1072 kez
12 - 1064 kez
26 - 1064 kez
19 - 1056 kez
10 - 1056 kez
11 - 1056 kez
25 - 1048 kez
28 - 1048 kez
4 - 1048 kez
13 - 1040 kez
8 - 1008 kez
7 - 1008 kez
1 - 1008 kez
32 - 992 kez
18 - 984 kez
27 - 968 kez
16 - 968 kez
3 - 968 kez
30 - 952 kez
33 - 936 kez
34 - 920 kez
31 - 920 kez
21 - 920 kez
ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?
Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.
Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.
Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.
Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı
Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!
Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı: Bizanslılar gömmüş
'İtalya'nın izin vermediği gemideki göçmenler tecavüz kurbanı!'
Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı
Küçükçekmece'de yola sülfirik asit dökülmesiyle ilgili 1 milyon lirayı aşkın ceza
İran istihbaratı açıkladı: Onlarca yabancı ajan tutuklandı
Bunu sakın evde denemeyin
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum