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  4. Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte 12 Mart bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte 12 Mart bilet ve çekiliş ekranı

12.03.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından merak edildi. Her hafta heyecanla beklenen çekilişte geri sayım sürüyor. Canlı yayında yapılan şans oyunu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte 12 Mart bilet ve çekiliş ekranı...

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte 12 Mart bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Vatandaşlar bu akşamki çekiliş için araştırmalarını hızlandırdı. Haftada iki gün gerçekleştirilen oyunda kimlerin yüzü gülecek merak konusu oldu. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen çekiliş, MP TV ve Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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12 MART ŞANS TOPU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Çekiliş, çarşamba ve pazar günleri yapılıyor.

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Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler her hafta büyük ilgiyle izleniyor. Milyonlarca vatandaş büyük ikramiyeyi kazanmış olabilmek için heyecanla çekilişleri bekliyorlar.

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