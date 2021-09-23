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Sansasyonel şarkıcının hiç bilinmeyenleri! Britney Spears’ın hayatını konu alan “Britney vs Spears” belgeselinden fragman yayınlandı

23.09.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya basınında sıkça yarattığı sansasyonel adımlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears’ın hayatı belgesele konu oldu. Britney Spears’ın özgürlük mücadelesini konu alan Britney vs Spears belgeselinden fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen belgesel, 28 Eylül’de Netflix’te izleyici ile buluşacak.

2021 yılının şubat ayında Hulu, ünlü şarkıcı Britney Spears‘ı mercek altına alan “Britney Spears Framing” belgeselini yayınlamıştı. Spears’ın kariyerine odaklanan bu belgesel büyük ses getirmişti. Ünlü şarkıcının hayatında mihen taşları olarak değerlendirilen mahkeme kararıyla babasının gözetimi altında yaşadığı, sonradan #FreeBritney hareketine yol açan dönemi mercek altına alıyordu. Netflix, şarkıcı ile ilgili kendi belgeselini hazırladığını açıkladı. Bir yıldır hazırlık aşamasında olan “Britney vs Spears” isimli bu belgeselden tanıtım fragmanı yayınladı.

MERAKLA BEKLENİYOR

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2017 yılında The South by Southwest Film Festivali’nde Mommy Dead and Dearest belgeseliyle Büyük Jüri Ödülü’ne aday olan, Erin Lee Carr, belgeselin yönetmenliğini üstleniyor. Bu belgeselde gazeteci Jenny Eliscu ile beraber Britney Spears’ın özgürlük mücadelesini özel röportajlar ve gizli delillerle inceliyor. Belgeselin ana konusunu ise Spears’ın vasililik davası oluşturuyor. Fragmandaki “Daha fazla sır yok” vurgusu ve oluşturulan Britney Spears dosyası merak uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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