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Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde market çalışanı iki kadını iş çıkışında taciz ettiği öne sürülen Ahmet D. (28) giydiği kısa pantolondan teşhis edilerek yakalandı. Demiray, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Tekirdağ Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde bir markette çalışan R.Ö. ve S.Ç. isimli kadınlar, iş çıkışında evlerine giderken, iddiaya göre yanlarına yaklaşan Ahmet D.'nin elle tacizine uğradı.

Kadınların çığlık atmaları üzerine çevredeki vatandaşların geldiğini gören şüpheli kaçarken, durum jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada tacizde bulunduğu iddia edilen Ahmet D.'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu yapılan Ahmet D'yi kadınlar giydiği kısa pantolondan teşhis etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ahmet D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Sapık

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